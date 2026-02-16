Стало известно об отправке делегации Госдумы в США Чепа: делегация Госдумы проведет в США встречу с членами Конгресса США

Первая за долгое время встреча российских и американских парламентариев пройдет в США, ее состав уже утвержден, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, основу делегации составят члены думского комитета по международным делам, передают «Известия».

Большинство [отправляемых — депутаты] от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от «Единой России». Мы этот вопрос [снятия санкций с депутатов] будем поднимать, конечно. Я думаю, что это будет именно тем механизмом, который позволит обсуждать большое количество многочисленных вопросов в будущем, — отметил Чепа.

Как пояснил парламентарий Дмитрий Новиков, до нормализации дипломатических отношений, включая восстановление авиасообщения и работы консульств, обсуждать другие темы преждевременно. Он подчеркнул, что сейчас может идти речь только о готовности сторон улучшать общий климат в отношениях.

Ранее сообщалось, что Швейцария гарантирует безопасность прибытия российской делегации на трехсторонние переговоры по Украине, которые пройдут 17–18 февраля в Женеве. По словам источника, Москва и Киев уже проводили консультации при посредничестве США в Абу-Даби.