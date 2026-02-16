Швейцария намерена помочь делегации из РФ на переговорах ТАСС: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры в Женеве

Швейцария гарантирует безопасность прибытия российской делегации на трехсторонние переговоры по Украине, которые пройдут 17–18 февраля в Женеве, сообщил ТАСС информированный источник. Москва и Киев уже проводили консультации при посредничестве США в Абу-Даби.

По словам собеседника агентства, принимающая сторона берет на себя обязательства по обеспечению безопасности всех делегаций. Новый раунд переговоров пройдет в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций, — сказал собеседник агентства.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров уже обсуждал с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом возможности урегулирования конфликта на Украине.

Ранее политик и писатель Ги Меттан заявил, что Швейцария может вернуть себе статус нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, стране стоит проявить политическую смелость и выступить с собственными мирными инициативами. Текущая ситуация складывается благоприятно для активизации внешней политики Берна.