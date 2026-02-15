Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 22:32

В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины

Меттан: для Швейцарии пришло время проявить себя в ситуации по Украине

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press
Швейцария может вернуть себе статус нейтрального посредника в украинском конфликте, заявил ТАСС известный швейцарский политик и писатель Ги Меттан. Ей стоит проявить политическую смелость и выступить с собственными мирными инициативами.

По мнению депутата кантонального парламента Женевы, текущая ситуация складывается благоприятно для активизации внешней политики Берна. Конфликт зашел в тупик, поэтому любые нестандартные предложения, даже если они вызовут критику со стороны прокиевски настроенных элит и СМИ, могут быть восприняты обеими сторонами.

Ситуация зашла в тупик и любая, пусть даже немного дерзкая, инициатива будет приветствоваться обеими сторонами, даже если она вызовет критику со стороны основных СМИ и элит, наиболее лояльных Киеву, — пояснил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Швейцария
Украина
переговоры
инициативы
