15 февраля 2026 в 13:00

Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт

Этот пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое выручает, когда времени в обрез, а накормить семью хочется вкусно. Его необычность в том, что из готового слоеного теста, которое всегда ждет своего часа в морозилке, и простейшей начинки рождается настоящий кулинарный шедевр, достойный звания «топовый рецепт». Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые бока с золотистой корочкой, а внутри — сочная, ароматная начинка из ветчины и расплавленного тягучего сыра, который так аппетитно тянется при каждом надрезе. Такой пирог исчезает со стола мгновенно, и гости всегда просят добавки и рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 300 г ветчины, 200 г твердого сыра (можно сулугуни или моцареллу для тягучести), 1 яйцо для смазки, немного муки на подпыл. Тесто разморозьте согласно инструкции. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке, смешайте. Раскатайте тесто в пласт, выложите начинку, сверните рулетом или защипните краями, формируя пирог. Переложите на противень, смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько надрезов. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте горячим или теплым.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
