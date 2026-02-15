Домашний хворост на майонезе — слоистый, рассыпчатый, тает во рту. Рецепт к чаю из бабушкиного блокнота

Этот хворост на майонезе — гениально простое и невероятно вкусное лакомство из бабушкиного блокнота, которое готовится за считаные минуты, а съедается еще быстрее. Его необычность в том, что майонез в тесте дает ту самую рассыпчатую, слоистую структуру, которая тает во рту и напоминает детство. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие ленточки с золотистыми пузырьками, нежные внутри и с легкой сладостью ванили. Они идеальны к чаю или кофе и просто исчезают с тарелки, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки майонеза, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, примерно 1,5 стакана муки, растительное масло для жарки и сахарная пудра для посыпки. Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте майонез и ванилин, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в тонкий пласт (около 2–3 мм), нарежьте на полоски шириной 2–3 см, в центре каждой сделайте надрез и выверните один или оба края. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике, обжаривайте хворост порциями до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые хрустики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.