Актриса из фильма «Кин-дза-дза!» ушла из жизни Актриса Людмила Солоденко скончалась в возрасте 76 лет

Советская и российская актриса Людмила Солоденко ушла из жизни на 77-м году, передает портал kino-teatr.ru. По его информации, артистка скончалась 13 февраля, дата и причина смерти не уточняются.

Солоденко родилась в Одессе в 1949 году. Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, после чего выступала как солистка Эстрадного оркестра Эдди Рознера под псевдонимом Лона Лонг. В кино она дебютировала в 1972 году.

Широкому зрителю актриса запомнилась по ролям в культовых фильмах. Она сыграла в картине Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», а также в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить».

