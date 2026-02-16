Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 08:14

Актриса из фильма «Кин-дза-дза!» ушла из жизни

Актриса Людмила Солоденко скончалась в возрасте 76 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Советская и российская актриса Людмила Солоденко ушла из жизни на 77-м году, передает портал kino-teatr.ru. По его информации, артистка скончалась 13 февраля, дата и причина смерти не уточняются.

Солоденко родилась в Одессе в 1949 году. Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, после чего выступала как солистка Эстрадного оркестра Эдди Рознера под псевдонимом Лона Лонг. В кино она дебютировала в 1972 году.

Широкому зрителю актриса запомнилась по ролям в культовых фильмах. Она сыграла в картине Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», а также в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить».

Ранее стало известно о смерти Хидэки Сато, известного как «отец» игровой приставки Sega. Ему было 77 лет. Сато стоял у истоков аппаратной философии бренда, курируя разработку всех домашних консолей — от первой SG-1000 до системы Dreamcast.

До этого президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким историка и публициста Роя Медведева. Ученый скончался у себя дома в возрасте 100 лет. Прощание с Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцово. После этого тело кремируют.

