Умер создатель Sega Mega Drive

На 78-м году жизни скончался Хидэки Сато, более известный как «отец» игровой приставки Sega, сообщает японское издание Kotaku. Информацию подтвердили историки, занимающиеся наследием компании. Сато стоял у истоков аппаратной философии бренда, курируя разработку всех домашних консолей — от первой SG-1000 до системы Dreamcast.

Имя Сато неразрывно связано с устройствами, определившими «золотой век» видеоигр, включая культовые Sega Genesis (Mega Drive) и Sega Saturn. Помимо выдающейся инженерной деятельности, он возглавлял компанию в качестве президента с 2001 по 2003 год.

Вклад Сато в становление бренда трудно переоценить, так как именно он помог стабилизировать компанию в период глубокой трансформации. Благодаря его видению и управленческим решениям Sega смогла сохранить свой курс и статус одного из крупнейших мировых издателей игр.

