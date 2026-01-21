Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:49

В России зафиксировали отечественный «видеоигровой бум»

РВИ: почти 50% геймеров в России играли в отечественные проекты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти половина российских геймеров (49%), которые знают об отечественных проектах, играли в них в течение последнего месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ). При этом интерес сохраняется и на будущее: семь из десяти геймеров, осведомленных об отечественных проектах и планируют поиграть в них в дальнейшем.

В список самых популярных проектов вошли Atomic Heart, Beholder и «Мир танков». Среди мобильных лидеров — Standoff 2, Gardenscapes, Homescapes, War Robots, Shadow Fight и Cut the Rope. Наибольшей популярностью отечественные игры пользуются у мужчин. У женщин этот показатель составил 41%. Самым осведомленным городом в отношении российских студий и проектов стал Екатеринбург.

До этого фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 победила на престижной премии The Game Awards 2025. Проект получил высшую награду «Игра года» и одержал победу в восьми других ключевых номинациях. Разработчики также были отмечены наградами за лучшую режиссуру, за выдающуюся художественную постановку и за саундтрек.

До этого компания Valve представила обновление для своей культовой игры Half-Life 2. Обновление устраняет несколько ошибок, одна из которых существовала в игре на протяжении 18 лет. В частности, оно исправляет проблему с физикой движения поезда. Эта ошибка появилась еще в 2007 году с выходом дополнения Half-Life 2: Episode Two.

игры
видеоигры
разработчики
Россия
опросы
