Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким историка и публициста Роя Медведева, сообщает пресс-служба Кремля. Ученый скончался утром 13 февраля у себя дома в возрасте 100 лет.

Примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева. <...> Светлая память об этом замечательном, неординарном человеке навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, — сказано в тексте телеграммы.

По словам Путина, Медведев был автором талантливых произведений, посвященных переломным эпохам истории России. Президент отметил, что жизненный путь публициста и его приверженность своим убеждениям достойны уважения.

Ранее стала известна дата и место прощания с Медведевым. Невестка ученого Светлана Медведева сообщила, что церемония состоится 17 февраля в морге Одинцово. После прощания тело предадут кремации.

