13 февраля 2026 в 12:32

Стало известно, где и когда пройдет прощание с историком Медведевым

Прощание с историком Медведевым пройдет 17 февраля в Одинцово

Рой Медведев Рой Медведев Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Прощание с историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцово, сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева. Она отметила, что после этого тело кремируют.

Прощание будет во вторник в Одинцове, в морге, — сказала Медведева.

Ранее стало известно о смерти Медведева в возрасте 100 лет. Он являлся автором более 50 книг, в том числе «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014).

До этого известный российский адвокат Генрих Падва, ставший инициатором запрета смертной казни в России, скончался на 95-м году жизни. Его коллега Максим Пашков назвал произошедшее большим горем.

5 февраля сообщалось о смерти вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни у себя дома в Москве. Она снималась в фильмах «Арена смелых», «Конный цирк», «Чрезвычайное поручение» и других. Прощание с Леонтенко состоялось 6 февраля. Церемония прошла на Преображенском кладбище в Москве.

