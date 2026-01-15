Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:14

Умер известный театральный критик

Владимир Машков: умер театральный критик Пивоваров

Известный театральный критик Олег Пивоваров умер, сообщил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на официальной странице СТД. По его словам, вся жизнь заслуженного деятеля искусств была посвящена России.

С прискорбием узнал о смерти заслуженного деятеля искусств России, лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства, кандидата искусствоведения, известного театрального критика Олега Ивановича Пивоварова, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на 101-м году жизни ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

