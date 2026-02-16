Зимняя Олимпиада — 2026
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Остатки батальона «полка смерти» ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 февраля?

Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области

О выводе «полка смерти» ВСУ рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.

Алаудинов ранее рассказал, что переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известное в СМИ как «полк смерти», на который делало ставку украинское командование, сначала было изолировано, а затем почти полностью уничтожено силами «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки войск «Север».

«Батальон 225-го полка, который был изолирован, понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери <…>. Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке», — сказал агентству командир спецназа «Ахмат».

Танкисты поспособствовали наступлению мотострелков в Харьковской области

Экипаж танка 6-й гвардейской общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», обеспечил огневую поддержку, что позволило мотострелковым подразделениям начать наступление в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«На одном из направлений СВО в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. <…> Один из экипажей танков, получив точные координаты нахождения противника, выполнил стрельбу фугасными снарядами по боевикам ВСУ на дистанцию более восьми километров, что позволило создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами войск беспилотных систем танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

Там отметили, что по завершению огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.

Уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Разведывательный беспилотник «Орлан-10», принадлежащий подразделению беспилотных систем группировки войск «Днепр», скорректировал артиллерийский огонь по позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«Оператор разведывательного БПЛА „Орлан-10“ обнаружил пункт временной дислокации противника с личным составом. Координаты военного объекта ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Расчет 152-мм орудия „Гиацинт-Б“ в течение нескольких минут размаскировал орудие и одним пристрелочным и двумя точными выстрелами уничтожил обнаруженную цель на правом берегу Днепра», — сказали в МО.

Кадры объективного контроля подтвердили результативную совместную боевую работу расчета операторов «Орлан-10» и артиллеристов.

«Мы корректируем артиллерию, наводим ее, помогаем произвести точное поражение. Также выявляются орудия противника, ствольная артиллерия. По ней тоже стараются отрабатывать либо наши артиллеристы, а в случае, если дальность не позволяет, используются БПЛА типа „Ланцет“ либо „Молнии“», — рассказал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным Сильвер.

Ликвидировали 76 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 76 тяжелых боевых квадрокоптеров, 27 пунктов управления беспилотной авиацией и 13 наземных робототехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 76 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — информировал Бигма.

Кроме того, выявлены и уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов, а также шесть минометов и 13 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Лишили ВСУ трех станций Starlink

За последние сутки бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали пять беспилотников самолетного типа, 17 пунктов управления дронами и три станции спутниковой связи Starlink, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> три станции спутниковой связи Starlink, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

Анастасия Аржевитина
