Приходят новые сводки о ситуации на Запорожском направлении. Что известно сегодня, 15 февраля 2026 года, как российские войска заняли Цветковое, какие перспективы после этого открываются, правда ли полное освобождение региона не за горами?

Что известно о взятии Цветкового, полное освобождение Запорожья

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе МО подчеркнули, что освобождение Цветкового открыло возможности для полного освобождения Запорожской области. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери личного состава и техники.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск „Восток“ создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Цветковое — село в Гуляйпольском районе Запорожья с населением около 90 человек. Оно располагается в двух километрах к северо-западу от Петровки, об освобождении которой МО отчиталось 31 января.

С освобождением Цветкового российские штурмовики взяли под контроль очередной район обороны площадью более восьми квадратных километров, а потери ВСУ составили до двух взводов живой силы, более пяти единиц техники и два пункта управления БПЛА, отметил военкор Александр Коц.

«На этом участке фронта подразделения „Востока“ стоят по линии Цветковое — Староукраинка — Зализничное. Ближайшая цель — расположенная западнее Верхняя Терса, находящаяся на перекрестке, важном для логистики ВСУ», — добавил журналист.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие еще "населенники" освободили на Запорожье

По данным российского МО, подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области.

Запасное и Магдалиновка располагаются по соседству друг от друга в Ореховском районе, население составляет около 50 и 460 человек соответственно. Села находятся в километре к северу от Новобойковского, об освобождении которого официально стало известно 12 января.

«При дальнейшем движении с этого плацдарма на восток появится возможность выйти на Юрковку. И тем самым перерезать трассу Т-0803, связывающую Орехов с облцентром Запорожье», — считает Александр Коц.

Этот ход, по мнению военкора, резко осложнит положение ВСУ в Орехове. Город выступает главным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области, откуда летом 2023-го началось украинское контрнаступление, подчеркнул Коц. Когда этот бастион падет, у ВСУ не останется серьезных оборонительных рубежей вплоть до города Запорожья, добавил журналист.

Приморское — крупное село в Васильевском районе Запорожской области с довоенным населением около 3,8 тысячи человек. Оно располагается на левом берегу Каховского водохранилища ниже по течению от места впадения в него реки Конки.

«До Коммунарского района города Запорожья отсюда по прямой — около 15 километров, что позволяет наносить удары по облцентру FPV-дронами. Кроме того, контроль над Приморским позволяет перерезать трассу E-105, идущую из Запорожья на юг», — заявил Коц.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

