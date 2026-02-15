Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:38

В Минобороны РФ объяснили значимость освобождения Цветкового

Минобороны РФ: освобождение Цветкового дало возможность освободить все Запорожье

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освобождение населенного пункта Цветковое силами группировки войск «Восток» открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Кроме того, в процессе освобождения села военнослужащие из Приморья ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее помощник гранатометчика с позывным МЧС заявил, что военные группировки «Восток» использовали погодные условия для успешного штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области. По его словам, густой туман сыграл на руку штурмовым группам, позволив им скрытно выйти на позиции и застать противника врасплох. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

