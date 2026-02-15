Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 12:11

Стали известны детали скрытной операции по освобождению Зализничного

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ в Зализничном под покровом тумана

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Военные группировки «Восток» использовали погодные условия для успешного штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области, рассказал РИА Новости помощник гранатометчика с позывным МЧС. По его словам, густой туман сыграл на руку штурмовым группам, позволив им скрытно выйти на позиции и застать противника врасплох. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Штурмовали опорный пункт под населенным пунктом, нам очень сильно помог туман, еще утро было. Залетели быстро, зачистили и уничтожили четырех человек, — рассказал военнослужащий.

Об этом освобождении Зализничного в Минобороны РФ сообщили 10 февраля. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Кроме того командир отделения войсковой группировки «Восток» с позывным Аник рассказывал, что подразделения ВСУ не успевают выстроить в Запорожской области полноценную линию обороны на фоне быстрого продвижения российских сил. По его словам, качество опорных пунктов противника снизилось по сравнению с предыдущими этапами боевых действий.

Запорожская область
ВСУ
СВО
ВС РФ
