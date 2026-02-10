Зимняя Олимпиада — 2026
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области

Минобороны РФ: российские военные освободили Зализничное в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО
Российские военные освободили Зализничное в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за минувшие сутки нанесли массированный удар по ключевым объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры Украины. Целями атаки стали военный аэродром, предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в интересах ВСУ.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвинулись в направлении Славянска. Он также отметил успешные действия российских военных в направлении Доброполья. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

4 февраля стало известно, что российские морпехи применили тактическую хитрость для освобождения села Сухецкого в ДНР. По словам замкомандира штурмового батальона группировки войск «Центр» Якова Черновалова, бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду, что оказалось для противника полной неожиданностью.

