Пушилин рассказал, к какому крупному городу в ДНР продвинулись ВС России

ВС РФ продвинулись в направлении Славянска, заявил в эфире канала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил успешные действия российских военных в направлении Доброполья. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть <…> продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска, — сказал Пушилин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, успеха удалось достичь Южной группировке войск.

До этого стало известно, что российские морпехи применили тактическую хитрость для освобождения села Сухецкого в ДНР. По словам замкомандира штурмового батальона группировки войск «Центр» Якова Черновалова, бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду, что оказалось для противника полной неожиданностью.

В конце января Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. Он рассказал, что боевые столкновения происходят прямо в городе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.