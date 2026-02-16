Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов

Особый порядок государственной итоговой аттестации будет продлен в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, школьники смогут выбрать между ОГЭ или ЕГЭ или получением аттестата по итогам промежуточной аттестации, передает РИА Новости.

Мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году. Выпускники могут выбрать сдавать выпускной экзамен — ОГЭ или ЕГЭ, либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, — отметил Кравцов.

Министр пояснил, что такое решение приняли из-за того, что в приграничных регионах все еще сохраняется «неспокойная ситуация». Особый порядок будет доступен для всех школ, которые войдут в соответствующий приказ.

Ранее ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков сообщил, что Министерство просвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ по пяти предметам для поступления в подведомственные вузы. В частности, по информатике проходной балл увеличился на один пункт и теперь составляет 45.