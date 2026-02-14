Сливочное масло — прошлый век! Теперь пеку творожные рогалики на сметане. Мягкие, слоистые — пальчики оближешь

Эти творожные рогалики на сметане — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: сливочное масло вовсе не обязательно для идеальной выпечки. Их необычность в том, что сметана делает тесто необычайно мягким, эластичным и при этом слоистым, а рогалики получаются воздушными, тающими во рту, с лёгкой кислинкой и нежной текстурой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые рогалики с хрустящей сахарной корочкой снаружи и мягкой, чуть влажной серединкой внутри. А начинка из корицы и сахара карамелизуется, создавая ароматный сладкий сюрприз в каждом кусочке. Такая выпечка исчезает со стола мгновенно, и гости всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сметаны (20%), 1 яйцо, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 4 ст. ложки сахара для теста и 5 ст. ложек для обсыпки с корицей. Творог разомните вилкой со сметаной и яйцом до однородности. Добавьте соль, ванилин, сахар, разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, нелипкое тесто. Раскатайте его в круг толщиной 3–4 мм, нарежьте на сегменты. Каждый треугольник посыпьте смесью сахара с корицей и сверните от широкого края к узкому. Обмакните рогалики одной стороной в сахар, выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета.

