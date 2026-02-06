Зимняя Олимпиада — 2026
Едят и не могут остановиться: семья облюбовала творожные рогалики — простой рецепт из пачки творога и масла

Когда хочется к чаю чего-то домашнего, вкусного и без лишних хлопот, выручают эти творожные рогалики. Они получаются мягкими внутри, с нежным сливочным вкусом и лёгкой хрустящей корочкой. Готовятся быстро, из самых доступных продуктов, а исчезают со стола за считанные минуты. Подходят и для завтрака, и для уютного вечернего чаепития. Можно сделать с сахаром, повидлом или мармеладом — каждый раз получится по-новому.

Ингредиенты: пшеничная мука — 200–300 г, творог — 250–300 г (желательно сухой), сливочное масло — 250 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка, сода — 0,5 ч. л. (по желанию), сахар — для посыпки, мармелад или повидло — по желанию.

Приготовление: холодное масло порубите с мукой в крошку или натрите на крупной тёрке и разотрите руками. Яйцо смешайте с солью. В творог добавьте соду, при желании погасив её лимонным соком. Соедините крошку, яйцо и творог, быстро замесите плотное тесто. Количество муки регулируйте по влажности творога — тесто должно быть мягким, но не липким. Заверните тесто в плёнку и уберите в холодильник на 1 час (или в морозилку на 20–30 минут). Затем разделите на две части, каждую раскатайте в круг толщиной около 3 мм и разрежьте на сектора. Посыпьте тесто сахаром или выложите на каждый кусочек немного повидла. Сверните треугольники в рогалики, начиная с широкого края. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом нежнейшего торта без выпечки. Тает во рту и готовится за полчаса.

