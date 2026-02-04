Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:05

Творожные рогалики в духовке — рецепт без яиц. Получаются нежные, мягкие и исчезают за минуты

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта выпечка идеально подходит к семейному чаепитию. Рогалики получаются воздушными, ароматными и очень мягкими — снаружи слегка хрустящие, а внутри нежные и тающие. Готовятся из простых продуктов, без лишних хлопот, а результат всегда радует — дом наполняется уютным запахом свежей выпечки.

Ингредиенты: творог — 400 г, сливочное масло — 200 г, сахар — 150 г, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка, мука — 2,5 стакана.

Приготовление: в миску насыпают муку и натирают на крупной тёрке замороженное сливочное масло, перетирают до крошки. Добавляют разрыхлитель, соль и ванильный сахар, перемешивают, затем вводят творог и разминают руками. Тесто вымешивают до мягкости — оно должно быть эластичным и не липнуть. Делят на 6 частей, каждую раскатывают в круг и разрезают на 8 треугольников. Каждый сворачивают рулетиком от широкой стороны к узкой, обмакивают в сахар и выкладывают на противень с пергаментом. Выпекают при 180 °C 20–25 минут до румяности.

Ранее мы делились самым ленивым рецептом десерта. 2 варианта, просто втыкаем печенье в йогурт и добавляем начинки.

Проверено редакцией
Читайте также
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Общество
Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом
Сколько меда можно есть без вреда для здоровья: простые правила для печени, фигуры и иммунитета
Общество
Сколько меда можно есть без вреда для здоровья: простые правила для печени, фигуры и иммунитета
Сушёные грибы, перловка и солёные огурчики. Готовлю рассольник «По-купечески»: тот самый, душистый, из русской печи
Общество
Сушёные грибы, перловка и солёные огурчики. Готовлю рассольник «По-купечески»: тот самый, душистый, из русской печи
Банка сметаны и полпачки масла: готовим рогалики с повидлом — не сравнить с химозными магазинными круассанами
Общество
Банка сметаны и полпачки масла: готовим рогалики с повидлом — не сравнить с химозными магазинными круассанами
Рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт
Общество
Рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт
рогалики
простой рецепт
круассаны
творог
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.