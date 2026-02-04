Творожные рогалики в духовке — рецепт без яиц. Получаются нежные, мягкие и исчезают за минуты

Эта выпечка идеально подходит к семейному чаепитию. Рогалики получаются воздушными, ароматными и очень мягкими — снаружи слегка хрустящие, а внутри нежные и тающие. Готовятся из простых продуктов, без лишних хлопот, а результат всегда радует — дом наполняется уютным запахом свежей выпечки.

Ингредиенты: творог — 400 г, сливочное масло — 200 г, сахар — 150 г, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка, мука — 2,5 стакана.

Приготовление: в миску насыпают муку и натирают на крупной тёрке замороженное сливочное масло, перетирают до крошки. Добавляют разрыхлитель, соль и ванильный сахар, перемешивают, затем вводят творог и разминают руками. Тесто вымешивают до мягкости — оно должно быть эластичным и не липнуть. Делят на 6 частей, каждую раскатывают в круг и разрезают на 8 треугольников. Каждый сворачивают рулетиком от широкой стороны к узкой, обмакивают в сахар и выкладывают на противень с пергаментом. Выпекают при 180 °C 20–25 минут до румяности.

