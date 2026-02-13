Зимняя Олимпиада — 2026
Врач перечислила самые полезные виды рыбы

Врач Тарасова назвала лососевые и тресковые самыми полезными видами рыбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К самым полезным видам рыбы можно отнести лососевые, тресковые, а также скумбрию и сельдь, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что семга, форель, горбуша и кета являются чемпионами по содержанию омега-3.

На первое место по пользе я бы поставила лососевые (семга, форель, горбуша, кета). Это чемпионы по содержанию омега-3 — жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием (в том числе для слизистой ЖКТ), витамина D и легкоусвояемого белка. Однако если у вас острый панкреатит, холецистит (в стадии обострения) или аллергия, лучшего отказаться от такой рыбы, — уточнила врач.

Треска, минтай, пикша и навага тем временем являются идеальными диетическими продуктами, отметила специалист. По ее словам, в них много фосфора и йода на минимум калорий. Скумбрия и сельдь представляют источник омега-3, витамина В12 и селена.

Тренер Ирина Мальцева ранее рассказала, что включение семян льна в рацион способствует снижению веса. Однако, по ее словам, продукт следует употреблять постепенно, чтобы организм мог к нему адаптироваться.

