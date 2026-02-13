Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение

Включение семян льна в рацион способствует снижению веса, заявила NEWS.ru тренер Ирина Мальцева. Однако, по ее словам, продукт следует употреблять постепенно, чтобы организм мог к нему адаптироваться.

Семя льна может быть полезным помощником в процессе похудения, но не волшебной таблеткой. Оно работает не за счет сжигания жира, а через несколько механизмов. Клетчатка, растворимая и нерастворимая, набухает в желудке и создает длительное чувство сытости, что помогает снизить общее количество потребляемых калорий. Омега-3 жирные кислоты, в свою очередь, помогают нормализовать обмен веществ и бороться с воспалениями, которые часто сопутствуют лишнему весу, — поделилась Мальцева.

Она пояснила, что слизь, выделяющаяся при замачивании льняных семян, обволакивает желудок, помогая мягко замедлить всасывание углеводов и сахаров, а также стабилизировать уровень глюкозы в крови. По словам тренера, легкий слабительный эффект, в свою очередь, улучшает работу кишечника, способствуя выведению метаболитов и снижению вздутия.

Лен можно и даже нужно употреблять регулярно, чтобы увидеть эффект, но с соблюдением важных правил. Рекомендуемая норма составляет одну-две столовые ложки молотых семян в день. Начинать лучше с одной чайной ложки, чтобы организм привык. Следует обязательно молоть семена, потому что цельные почти не перевариваются. Делать это лучше непосредственно перед употреблением в кофемолке или покупать свежемолотые и хранить в холодильнике. При употреблении льна необходимо выпивать достаточное количество воды — полтора-два литра в день. Без этого возможны запоры, — предупредила Мальцева.

Тренер добавила, что семена льна противопоказаны при острых заболеваниях ЖКТ и мочекаменной болезни. Кроме того, по ее словам, они могут быть опасны для людей с гормонозависимыми опухолями.

Ранее диетолог Татьяна Залетова порекомендовала зимой употреблять на завтрак каши с семенами чиа и льна. По ее словам, это может быть как овсянка на молоке или воде, так и тыквенный или морковный суп-пюре. Она пояснила, что такие блюда укрепляют иммунитет и обеспечивают организм необходимой энергией.