Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Фото: D-NEWS.ru
Эти чешские обжаренные тосты с сыром — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: для кулинарного совершенства достаточно трёх ингредиентов. Их необычность в том, что обычный хлеб, сыр и масло в умелых руках чешских хозяек превращаются в хрустящую, ароматную закуску, ради которой в пражских пивных выстраиваются очереди. Получается обалденная вкуснятина: золотистый, поджаристый хлеб с аппетитной хрустящей корочкой и расплавленный, тягучий сыр, который тянется за каждым кусочком. Никаких лишних специй, никаких сложных соусов — только чистый, насыщенный сливочно-сырный вкус, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого или ржаного хлеба (лучше вчерашнего, плотного), 200 г твёрдого сыра (идеально — гауда, эдам или простой российский), 50 г сливочного масла. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной около 1 см. Сыр натрите на крупной тёрке. Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите небольшое количество сливочного масла. Выложите хлеб и обжарьте с одной стороны до золотистого цвета. Переверните ломтики, щедро посыпьте каждый толстым слоем тёртого сыра, накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Томите 2–3 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в аппетитную сырную шапку. Подавайте немедленно, горячими, пока сыр тянется. В Чехии их едят с пивом, а в моём доме — просто так, пока никто не видит.

