Сочинское небо закрыли до особого распоряжения Росавиация: в аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

В сочинском аэропорту ввели временные ограничения на полеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) также было временно приостановлено движение самолетов. Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов. Точные сроки возобновления работы авиаузлов не были уточнены.

До этого движение приостановили в международном аэропорту Калуги Грабцево, он перестал обслуживать авиарейсы утром 15 февраля, о чем заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 09:45 по московскому времени.

Кроме того, самолет Ан-72 авиакомпании «А247», выполнявший чартерный рейс из Игарки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Диксон. На борту находились 52 пассажира и члены экипажа, обошлось без жертв и пострадавших.