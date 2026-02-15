Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 19:18

Росавиация ограничила работу аэропортов в двух российских городах

В аэропортах Ярославля и Костромы временно ограничили полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) временно приостановлено движение самолетов. По сообщению Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.

Данные меры носят временный характер, точные сроки возобновления работы авиаузлов пока не уточняются. Службы аэропортов и авиакомпании ориентируются на дальнейшие указания авиационных властей.

Ранее движение приостановили в международном аэропорте Калуги Грабцево, он перестал обслуживать авиарейсы утром 15 февраля, о чем заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 09:45 по московскому времени.

До этого Росавиация вводила временные ограничения на работу воздушных гаваней Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Спустя шесть часов ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Грозный.

