Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни

Участие в выборах главы Чечни возможно лишь после поддержки президента России Владимира Путина, сообщил действующий глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он подчеркнул, что высоко ценит доверие народа и своих соратников, однако для него не менее значимо и решение национального лидера.

В ходе совещания [председатель правительства региона] Магомед Даудов обратился ко мне от имени команды <…> всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии «Единая Россия». <…> Соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер, — заявил Кадыров.

