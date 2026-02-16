Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 21:32

Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни

Кадыров назвал возможным участие в выборах главы Чечни только с одобрения Путина

Участие в выборах главы Чечни возможно лишь после поддержки президента России Владимира Путина, сообщил действующий глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он подчеркнул, что высоко ценит доверие народа и своих соратников, однако для него не менее значимо и решение национального лидера.

В ходе совещания [председатель правительства региона] Магомед Даудов обратился ко мне от имени команды <…> всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии «Единая Россия». <…> Соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер, — заявил Кадыров.

Ранее стало известно, что в окружении немецкого Христианско-демократического союза обеспокоены слухами о возможном выдвижении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента. Обсуждение ее кандидатуры вызывает напряжение среди сторонников лидера партии, действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

До этого президент США Дональд Трамп оставил без прямого ответа вопрос о возможности своего пребывания на посту главы государства после 2028 года. Его уклончивые высказывания породили множество спекуляций.

