12 февраля 2026 в 15:10

Сторонников Мерца встревожили планы Меркель на президентский пост

Bild: в окружении Мерца обеспокоены слухом о президентских амбициях Меркель

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
В окружении немецкого Христианско-демократического союза обеспокоены слухами о возможном выдвижении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента, сообщает Bild. По данным издания, обсуждение этой темы вызывает напряжение среди сторонников лидера партии, действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Как стало известно Bild, в окружении ХДС циркулирует слух, что Меркель может претендовать на новый высокий политический пост: пост президента ФРГ, — говорится в материале.

Собеседники издания указывают, что Меркель остается популярной, в том числе среди сторонников партии «Зеленые». В окружении Мерца опасаются, что представители этой политической силы могут предложить ее кандидатуру на пост президента. По оценке источников, подобный сценарий осложнит позиции Мерца как лидера ХДС.

Ранее сообщалось, что большая часть (70%) жителей Германии недовольны работой Мерца. Недавний рост популярности канцлера «оказался лишь мимолетным явлением». Согласно приведенным данным, текущее коалиционное правительство Германии, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), действительно сталкивается со значительным недовольством населения. Только 22% жителей ФРГ удовлетворены его работой.

