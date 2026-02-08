Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 18:36

Названо число недовольных Мерцем жителей Германии

Bild: около 70% немцев недовольны деятельностью Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Большая часть (70%) жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца, сообщает Bild со ссылкой на опрос института INSA. Недавний рост популярности канцлера «оказался лишь мимолетным явлением».

Согласно приведенным данным, текущее коалиционное правительство Германии, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), действительно сталкивается со значительным недовольством населения. Только 22% жителей ФРГ удовлетворены его работой.

Поскольку показатели СДПГ остаются как минимум стабильными, можно сделать вывод, что прежде всего избиратели, близкие к ХДС/ХСС, начинают относиться к работе правительства все более скептически, — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Ранее Мерц писал, что рост числа безработных и волна банкротств в Германии стали тревожным сигналом. Он признал, что мер, принятых его правительством для поддержки экономики, пока недостаточно для изменения ситуации. По словам канцлера, подъем экономики должен стать центральной темой этого года.

Германия
Фридрих Мерц
канцлеры
немцы
