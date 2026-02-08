Названо число недовольных Мерцем жителей Германии

Большая часть (70%) жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца, сообщает Bild со ссылкой на опрос института INSA. Недавний рост популярности канцлера «оказался лишь мимолетным явлением».

Согласно приведенным данным, текущее коалиционное правительство Германии, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), действительно сталкивается со значительным недовольством населения. Только 22% жителей ФРГ удовлетворены его работой.

Поскольку показатели СДПГ остаются как минимум стабильными, можно сделать вывод, что прежде всего избиратели, близкие к ХДС/ХСС, начинают относиться к работе правительства все более скептически, — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Ранее Мерц писал, что рост числа безработных и волна банкротств в Германии стали тревожным сигналом. Он признал, что мер, принятых его правительством для поддержки экономики, пока недостаточно для изменения ситуации. По словам канцлера, подъем экономики должен стать центральной темой этого года.