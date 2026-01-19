Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:47

Могилу экс-канцлера Германии осквернили свастиками

Bild: неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера Германии Шмидта в Гамбурге

Фото: Ulrich Perrey/dpa/Global Look Press
Неизвестные вандалы осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги в Гамбурге, сообщила полиция города таблоиду Bild. По их словам, на надгробной плите преступники оставили нацистскую символику.

Правоохранители обнаружили четыре нарисованные свастики, что дает повод считать преступление политически мотивированным. Личности вандалов, а также точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Отмечается, что могилу экс-канцлера оскверняют не в первый раз. По данным газеты, в декабре 2023 года на захоронении уже рисовали свастики, причем использовалась аналогичная краска.

Гельмут Шмидт занимал пост канцлера Германии с 1974 по 1982 год. Он был видной фигурой Социал-демократической партии страны.

Ранее вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области. Повреждения получили больше шести надгробий. Одна плита была расколота на несколько частей. По словам родственников погибших бойцов, ветер не мог согнуть штыри, на которых стоят памятники, только люди.

Германия
канцлеры
могилы
вандалы
