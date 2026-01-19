Могилу экс-канцлера Германии осквернили свастиками

Неизвестные вандалы осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги в Гамбурге, сообщила полиция города таблоиду Bild. По их словам, на надгробной плите преступники оставили нацистскую символику.

Правоохранители обнаружили четыре нарисованные свастики, что дает повод считать преступление политически мотивированным. Личности вандалов, а также точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Отмечается, что могилу экс-канцлера оскверняют не в первый раз. По данным газеты, в декабре 2023 года на захоронении уже рисовали свастики, причем использовалась аналогичная краска.

Гельмут Шмидт занимал пост канцлера Германии с 1974 по 1982 год. Он был видной фигурой Социал-демократической партии страны.

