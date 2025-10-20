Экс-канцлер ФРГ рассказал о впечатлениях от разговоров с Владимиром Путиным Шольц заявил, что его разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

Разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным проходили в доброжелательном тоне, заявил бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит издание Frankfurter Rundschau, восстановление отношений с РФ займет много времени.

Они (разговоры с Путиным. — NEWS.ru) были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге, — сказал Шольц.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц должен провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Берлин и Москва должны прийти к согласию по этой теме.

До этого канцлер ФРГ объяснил свое нежелание разговаривать с президентом России возможной эскалацией ситуации на Украине. По его мнению, обстановка на украинской территории обострилась после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и диалога экс-главы правительства ФРГ Олафа Шольца с Путиным.