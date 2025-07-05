Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть восстановлены и запущены, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в социальной сети X. Он заявил о необходимости наказать виновных в подрыве топливной инфраструктуры, так как они нанесли урон энергетическому суверенитету ФРГ.

Два года назад противники германского энергетического суверенитета взорвали «Северный поток». Жизненно важная артерия германской промышленности была перерезана. Наша фракция в бундестаге требует расследовать и наказать всех виновных. «Северный поток» должен быть отремонтирован, открыт и защищен, — говорится в сообщении.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что экономика Германии может обрушиться в случае полного отказа Евросоюза от газа из России. По его словам, ФРГ лишится огромного количества рабочих мест и промышленных отраслей в случае реализации такого сценария. В особенности пострадают малые и средние предприятия, которым не по карману катарский или американский газ, добавил он.