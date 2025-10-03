«Раскалывает страну»: в АдГ резко раскритиковали правительство Мерца

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила правительство канцлера Фридриха Мерца в расколе страны. В своей публикации в соцсети X по случаю Дня германского единства организация отметила, что нынешние власти лишают миллионы граждан возможности участвовать в жизни государства из-за голосования за другую партию или за совершенно противоположное их мнению точку зрения.

Сегодня правительство канцлера Мерца своей политикой раскалывает страну. Оно <…> проводит политику брандмауэра, отчуждая (от участия в жизни государства. — NEWS.ru) миллионы граждан и избирателей, — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild сообщила, что в Германии уровень недовольства работой Фридриха Мерца среди жителей достиг 65%, тогда как лишь 23% респондентов поддерживают его политику. Всего за неделю количество негативных оценок увеличилось на 3%, а с начала июня показатель недовольства вырос на 20 процентных пунктов.

До этого канцлер ФРГ заявил об окончании периода мирного времени для страны. Он выступил с речью в Берлине в ходе саммита Schwarz Ecosystem Summit, посвященного устойчивому экономическому развитию и цифровому суверенитету.