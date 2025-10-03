Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:50

«Раскалывает страну»: в АдГ резко раскритиковали правительство Мерца

Партия «Альтернатива для Германии» обвинила правительство Мерца в расколе страны

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила правительство канцлера Фридриха Мерца в расколе страны. В своей публикации в соцсети X по случаю Дня германского единства организация отметила, что нынешние власти лишают миллионы граждан возможности участвовать в жизни государства из-за голосования за другую партию или за совершенно противоположное их мнению точку зрения.

Сегодня правительство канцлера Мерца своей политикой раскалывает страну. Оно <…> проводит политику брандмауэра, отчуждая (от участия в жизни государства. — NEWS.ru) миллионы граждан и избирателей, — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild сообщила, что в Германии уровень недовольства работой Фридриха Мерца среди жителей достиг 65%, тогда как лишь 23% респондентов поддерживают его политику. Всего за неделю количество негативных оценок увеличилось на 3%, а с начала июня показатель недовольства вырос на 20 процентных пунктов.

До этого канцлер ФРГ заявил об окончании периода мирного времени для страны. Он выступил с речью в Берлине в ходе саммита Schwarz Ecosystem Summit, посвященного устойчивому экономическому развитию и цифровому суверенитету.

Германия
Фридрих Мерц
канцлеры
партии
критики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
В Британии заявили о космической битве с Россией
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.