Мерц настроил против себя больше половины Германии

В Германии уровень недовольства работой канцлера Фридриха Мерца среди жителей достиг 65%, тогда как лишь 23% респондентов поддерживают его политику, сообщает Bild. По данным института INSA, всего за неделю количество негативных оценок увеличилось на 3%, а с начала июня показатель недовольства вырос на 20 процентных пунктов.

Кроме того, институт обновил рейтинг политических партий. На втором месте по-прежнему «стагнирует» партия Мерца: входящие в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25%. При этом основного соперника — партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) — готовы поддержать 26% респондентов. Социал-демократы набрали 15%, «Зеленые» добрали еще один процент — до 12 — и теперь опережают «Левую партию» с 11%.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ заявил об окончании периода мирного времени для страны. Он выступил с речью в Берлине в ходе саммита Schwarz Ecosystem Summit, посвященного устойчивому экономическому развитию и цифровому суверенитету.