Теракты западных стран против генералов Вооруженных сил России могут разжечь третью мировую войну, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, эти действия, в которых прослеживается англо-украинская цепочка, также направлены на воздействие на российское общественное мнение.

Нашего генерала взорвали на территории Москвы. Кстати, это столица нашей родины. И в этих действиях явно прослеживается англо-украинская цепочка. Это все происходит как раз под переговорный процесс — есть движение к миру и с американской стороны, и с нашей, и со стороны некоторых европейских стран. То есть эти теракты делаются и для воздействия на население. Преследуются еще и геополитические цели. Третья мировая война — вот вам и геополитика. Как Первая мировая возникла с убийства в Сараево, а здесь такие серьезные вещи — подрывы общественно опасным способом в спальных районах. Люди могли пострадать, — высказался Колесник.

Депутат не исключил, что к подрыву в Москве может быть причастна Германия. Он подчеркнул, что подобные провокации свидетельствуют об отчаянии и готовности западных политиков идти на огромные риски, не считаясь с возможными катастрофическими последствиями.

Я думаю, что без [Фридриха] Мерца (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) в подрыве генерала в Москве не обошлось. Немецкий политик уже ополоумел в конечном итоге. По-моему, вообще с ума сошел. Под тень фюрера пытается подстроиться, но вряд ли ему это удастся. Тем не менее он прилагает усилия для этого. Мерц и [Кир] Стармер (премьер-министр Британии. — NEWS.ru) смертельно больны, и им уже ничего не страшно. Может, им поставили какие-нибудь страшные диагнозы, что они в могилу за собой людей тащат. Да и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) недалеко ушел. Видимо, жизнь ему опостылела, — резюмировал Колесник.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.