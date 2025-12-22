Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:13

«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России

Депутат Колесник: теракты Запада против генералов РФ могут разжечь мировую войну

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Теракты западных стран против генералов Вооруженных сил России могут разжечь третью мировую войну, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, эти действия, в которых прослеживается англо-украинская цепочка, также направлены на воздействие на российское общественное мнение.

Нашего генерала взорвали на территории Москвы. Кстати, это столица нашей родины. И в этих действиях явно прослеживается англо-украинская цепочка. Это все происходит как раз под переговорный процесс — есть движение к миру и с американской стороны, и с нашей, и со стороны некоторых европейских стран. То есть эти теракты делаются и для воздействия на население. Преследуются еще и геополитические цели. Третья мировая война — вот вам и геополитика. Как Первая мировая возникла с убийства в Сараево, а здесь такие серьезные вещи — подрывы общественно опасным способом в спальных районах. Люди могли пострадать, — высказался Колесник.

Депутат не исключил, что к подрыву в Москве может быть причастна Германия. Он подчеркнул, что подобные провокации свидетельствуют об отчаянии и готовности западных политиков идти на огромные риски, не считаясь с возможными катастрофическими последствиями.

Я думаю, что без [Фридриха] Мерца (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) в подрыве генерала в Москве не обошлось. Немецкий политик уже ополоумел в конечном итоге. По-моему, вообще с ума сошел. Под тень фюрера пытается подстроиться, но вряд ли ему это удастся. Тем не менее он прилагает усилия для этого. Мерц и [Кир] Стармер (премьер-министр Британии. — NEWS.ru) смертельно больны, и им уже ничего не страшно. Может, им поставили какие-нибудь страшные диагнозы, что они в могилу за собой людей тащат. Да и [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) недалеко ушел. Видимо, жизнь ему опостылела, — резюмировал Колесник.

Ранее представитель столичного управления Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что взрывное устройство сработало в Москве под днищем автомобиля начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По ее словам, он погиб на месте происшествия от полученных травм.

Запад
Фридрих Мерц
генералы
теракты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.