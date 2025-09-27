Мерц заявил о конце мирного времени для Германии Мерц: Германия больше не живет в мире, но и не находится в условиях войны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об окончании периода мирного времени для страны, передает издание DPA. Он выступил с речью в Берлине в рамках саммита Schwarz Ecosystem Summit, посвященного устойчивому экономическому развитию и цифровому суверенитету.

Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире. <…> Ежедневные диверсии. Попытка вывести из строя дата-центры. Кибератаки. Здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам, — сказал Мерц.

Ранее Мерц сообщил, что страна переживает «один из самых сложных периодов» в современной истории. Канцлер заявил о необходимости реформ и призвал правительство к решительным действиям.

До этого министр экономики ФРГ Катерина Райхе дала интервью журналистам и признала, что экономика Германии не растет с 2019 года. Она указала и на тревожную тенденцию на рынке труда. На сегодняшний день в стране проживают три миллиона безработных граждан.