В Германии признали, что экономика страны стоит на месте

Министр Райхе признала, что экономика Германии не растет с 2019 года

Катерина Райхе Катерина Райхе Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Немецкая экономика никак не растет с 2019 года, признала в интервью газете Bild министр экономики ФРГ Катерина Райхе. По ее словам, сложившаяся в стране ситуация достаточно серьезная. В частности, на сегодняшний день в Германии проживают три миллиона безработных граждан.

Ситуация серьезная. У нас сейчас три миллиона безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста, — сказала Райхе.

Министр отметила, что Германия тратит большие деньги на топливо. Кроме того, немецкие работодатели сталкиваются с «очень-очень высокими» издержками на сотрудников. Райхе убеждена, что экономике страны требуется программа оздоровления, однако на это нужно время.

В промежутке были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины, — добавила министр.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца направлена на реванш над Россией, в то время как большинство жителей страны стремятся к безопасности и благополучию. По его мнению, это противоречие приводит к падению доверия к политическому лидеру.

Германия
ФРГ
Европа
безработица
безработные
