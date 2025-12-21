Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 23:57

Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов

Mash: борцы устроили потасовку на соревнованиях «Куреш-2025» в Крыму

МВД РФ МВД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На всероссийском турнире по борьбе на поясах «Куреш-2025» в Симферополе произошел серьезный инцидент. Участники соревнований устроили массовую потасовку, что привело к остановке турнира, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Конфликт вспыхнул прямо на борцовском ковре между представителями команд из Крыма и Ставропольского края. По предварительной информации, причиной стало обострение отношений между спортсменами во время схватки, которое началось с вербальной перепалки и быстро переросло в физическое противостояние.

В драку оказались втянуты и другие участники соревнований. Инцидент был настолько серьезным, что организаторам пришлось прервать прямую онлайн-трансляцию турнира на полтора часа.

По данным другого источника, Telegram-канала «Крымский ветер», для прекращения массовой потасовки на место пришлось вызвать сотрудников полиции, которые применили специальные средства. Организаторы турнира оперативно отреагировали на инцидент: все участники драки были дисквалифицированы.

Ранее сообщалось, что группа подростков из города Черкесска в Карачаево-Черкесии устроила драку. По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудниками надзорного ведомства устанавливаются все обстоятельства инцидента.

драки
соревнования
борцы
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса
На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ
Следствие вновь просит арестовать известного российского продюсера
Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России
«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья
Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника
Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины
Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года
Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов
Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ
Умер звезда известных фильмов «Оно» и «Прослушка»
Уиткофф позитивно высказался о прошедших переговорах с Украиной
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.