Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов Mash: борцы устроили потасовку на соревнованиях «Куреш-2025» в Крыму

На всероссийском турнире по борьбе на поясах «Куреш-2025» в Симферополе произошел серьезный инцидент. Участники соревнований устроили массовую потасовку, что привело к остановке турнира, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Конфликт вспыхнул прямо на борцовском ковре между представителями команд из Крыма и Ставропольского края. По предварительной информации, причиной стало обострение отношений между спортсменами во время схватки, которое началось с вербальной перепалки и быстро переросло в физическое противостояние.

В драку оказались втянуты и другие участники соревнований. Инцидент был настолько серьезным, что организаторам пришлось прервать прямую онлайн-трансляцию турнира на полтора часа.

По данным другого источника, Telegram-канала «Крымский ветер», для прекращения массовой потасовки на место пришлось вызвать сотрудников полиции, которые применили специальные средства. Организаторы турнира оперативно отреагировали на инцидент: все участники драки были дисквалифицированы.

