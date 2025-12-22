Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?

22 декабря воцерковленные люди отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе день получил название Анна Темная, поскольку это один из самых темных и коротких дней в году, следующий за зимним солнцестоянием, или Анна Зимняя. Этот день считался важным для беременных женщин, которым следовало соблюдать строгие правила, чтобы не навредить будущему ребенку. С Анны Темной начинались сильные рождественские морозы.

Если на деревьях иней обильный и густой, это считалось верным знаком, что год будет урожайным, а погода на Новый год будет ясной.

Снег, выпавший 22 декабря, предвещал, что зима будет снежной и обильной.

Ясный и чистый день на Анну Темную — к морозному Новому году.

С этого дня крестьяне начинали замечать прибавление светового дня. Считалось, что погода в ближайшие 12 дней (до 3 января) предсказывает погоду на 12 месяцев следующего года.

Какая погода до полудня, такая же будет и до конца декабря.

Если вода в колодце тихая и спокойная — зима будет теплая и мягкая.