Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 00:05

Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?

Приметы на 22 декабря Приметы на 22 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

22 декабря воцерковленные люди отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе день получил название Анна Темная, поскольку это один из самых темных и коротких дней в году, следующий за зимним солнцестоянием, или Анна Зимняя. Этот день считался важным для беременных женщин, которым следовало соблюдать строгие правила, чтобы не навредить будущему ребенку. С Анны Темной начинались сильные рождественские морозы.

Погодные приметы на Анну Темную, 22 декабря

  • Если на деревьях иней обильный и густой, это считалось верным знаком, что год будет урожайным, а погода на Новый год будет ясной.

  • Снег, выпавший 22 декабря, предвещал, что зима будет снежной и обильной.

  • Ясный и чистый день на Анну Темную — к морозному Новому году.

  • С этого дня крестьяне начинали замечать прибавление светового дня. Считалось, что погода в ближайшие 12 дней (до 3 января) предсказывает погоду на 12 месяцев следующего года.

  • Какая погода до полудня, такая же будет и до конца декабря.

  • Если вода в колодце тихая и спокойная — зима будет теплая и мягкая.

  • Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Приметы о зверях и птицах на Анну Темную, 22 декабря

  • Особое внимание — волкам. Если волки начинали сбиваться в большие стаи и приближаться к деревням, это предвещало голодную и очень холодную зиму, а также возможные эпидемии.

  • Кошка ищет самое теплое место в доме — жди холодов.

  • Петух громко поет — к перемене погоды и, возможно, теплу.

Приметы о животных Приметы о животных Фото: Ulrike von Leszczynski/dpa/Global Look Press

Осторожность для беременных: что можно делать на Анну Темную, 22 декабря

  • Сегодня наши предки молились об исцелении и благополучии детей.

  • Беременным поститься. Женщинам в положении следовало строго соблюдать пост и избегать ссор, чтобы ребенок родился здоровым.

  • Заниматься домашними делами (кроме шитья и стирки) и подготовкой к Рождеству.

  • Подводить итоги года и строить планы. День размышлений. Садились всей семьей, обсуждали прошедший год, гадали о будущем, планировали дела на следующий сезон.

  • Сны, приснившиеся в ночь на Анну, считались вещими и касались семьи и будущего.

Чего нельзя делать на Анну Темную, 22 декабря

  • Заниматься женским рукоделием. Категорически запрещалось шить, вязать, прясть и вышивать. Считалось, что нарушение запрета могло навредить беременным и будущему ребенку.

  • Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.

  • Стирать, белить и заниматься грязной работой.

  • Беременным нельзя много спать — к тяжелым родам.

Какие термины из Древней Греции и Рима мы используем каждый день? Читайте у нас на сайте.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса
На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ
Следствие вновь просит арестовать известного российского продюсера
Раскрыты личности фигурантов скандала с фальшивыми звездами Героев России
«Веселая и красивая»: Степаненко появилась на ТВ впервые после затишья
Российская актриса на 84-м году жизни перестала скрывать своего избранника
Зеленский объявил о новых санкциях со стороны Украины
Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 декабря 2025 года
Массовая потасовка произошла в Симферополе с участием борцов
Более трех десятков дронов ВСУ уничтожили над территорией РФ
Умер звезда известных фильмов «Оно» и «Прослушка»
Уиткофф позитивно высказался о прошедших переговорах с Украиной
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.