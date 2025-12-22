Приметы 22 декабря — Анна Темная: планируем беременность?

22 декабря воцерковленные люди отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе день получил название Анна Темная, поскольку это один из самых темных и коротких дней в году, следующий за зимним солнцестоянием, или Анна Зимняя. Этот день считался важным для беременных женщин, которым следовало соблюдать строгие правила, чтобы не навредить будущему ребенку. С Анны Темной начинались сильные рождественские морозы.
Погодные приметы на Анну Темную, 22 декабря
Если на деревьях иней обильный и густой, это считалось верным знаком, что год будет урожайным, а погода на Новый год будет ясной.
Снег, выпавший 22 декабря, предвещал, что зима будет снежной и обильной.
Ясный и чистый день на Анну Темную — к морозному Новому году.
С этого дня крестьяне начинали замечать прибавление светового дня. Считалось, что погода в ближайшие 12 дней (до 3 января) предсказывает погоду на 12 месяцев следующего года.
Какая погода до полудня, такая же будет и до конца декабря.
Если вода в колодце тихая и спокойная — зима будет теплая и мягкая.
Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.
Приметы о зверях и птицах на Анну Темную, 22 декабря
Особое внимание — волкам. Если волки начинали сбиваться в большие стаи и приближаться к деревням, это предвещало голодную и очень холодную зиму, а также возможные эпидемии.
Кошка ищет самое теплое место в доме — жди холодов.
Петух громко поет — к перемене погоды и, возможно, теплу.
Осторожность для беременных: что можно делать на Анну Темную, 22 декабря
Сегодня наши предки молились об исцелении и благополучии детей.
Беременным поститься. Женщинам в положении следовало строго соблюдать пост и избегать ссор, чтобы ребенок родился здоровым.
Заниматься домашними делами (кроме шитья и стирки) и подготовкой к Рождеству.
Подводить итоги года и строить планы. День размышлений. Садились всей семьей, обсуждали прошедший год, гадали о будущем, планировали дела на следующий сезон.
Сны, приснившиеся в ночь на Анну, считались вещими и касались семьи и будущего.
Чего нельзя делать на Анну Темную, 22 декабря
Заниматься женским рукоделием. Категорически запрещалось шить, вязать, прясть и вышивать. Считалось, что нарушение запрета могло навредить беременным и будущему ребенку.
Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.
Стирать, белить и заниматься грязной работой.
Беременным нельзя много спать — к тяжелым родам.
