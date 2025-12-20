Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:33

Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд

NYP: британец 42 часа пел рождественские песни и стал рекордсменом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Британец Дэйв Перчейз установил новый мировой рекорд Гиннесса, исполнив рождественские хиты в течение 42 часов подряд без потери голоса, сообщает издание New York Post. В течение почти двух суток Дэйв исполнял классические рождественские мелодии – от «All I Want for Christmas Is You» Мэрайи Кэри до «Last Christmas» WHAM! Всего — 38 композиций по 18 раз повторений.

В какой-то момент он начал испытывать галлюцинации от нехватки сна и едва не сдался на 32-м часу, но поддержка зрителей дала ему силы продолжить. Предыдущий рекорд принадлежал нигерийке Эваолуве Олатунджи, которая в 2023 году пела 31 час.

До этого в Вайоминге в США 12-летний Такер Басс установил мировой рекорд по спортивному рыболовству. Мальчик поймал большеротого окуня весом в один килограмм на озере Камеахвайт.

Ранее жительница Японии Хамако Мори, также известная как Gaming Grandma, была внесена в Книгу рекордов Гинесса, как самый старший геймер в мире. Увлеклась видеоиграми женщина, когда ей было больше 50 лет. Теперь 7-8 часов каждый день она проводит за своей игровой приставкой PS4. Одни из ее любимых игр — «Call of duty: Modern warfare» и «GTA 5».

