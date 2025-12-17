Новый год-2026
Мальчик установил мировой рекорд по рыбной ловле

В США 12-летний мальчик установил мировой рекорд при поимке килограммового окуня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Вайоминге в США 12-летний Такер Басс установил мировой рекорд по спортивному рыболовству, передает Sheridan Media. Мальчик поймал большеротого окуня весом в один килограмм на озере Камеахвайт.

Улов был совершен еще в августе, однако официальное подтверждение от Международной ассоциации спортивного рыболовства поступило только в декабре. Рекорд зафиксирован в юниорской категории с использованием лески ограниченной прочности.

Ранее трое рыбаков из Сингапура выловили ската весом 45 килограммов. По информации издания, они на протяжении 45 минут сражались с огромным уловом на пристани Бедок.

До этого американец поймал полосатого лаврака весом 16,7 килограмма и побил рекорд штата Огайо. Изначально мужчина отправился на озеро Кисер за синежаберными солнечниками. Отмечается, что рыбак побил рекорд Огайо, который держался с 1993 года. Тогда был пойман лаврак весом 14,7 килограмма. При этом новый показатель по весу рыбы не был подтвержден организацией, которая фиксирует достижения.

Кроме того, американский рыбак из Миссури лишился шанса установить новый рекорд штата из-за невозможности точно взвесить гигантского голубого сома. Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября, ее примерный вес — не менее 60 килограммов. Мужчина выпустил добычу.

