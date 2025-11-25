День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:16

Трое рыбаков почти час боролись с гигантским скатом

В Сингапуре трое рыбаков вытащили на сушу ската весом 45 килограммов

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Трое рыбаков из Сингапура выловили ската весом 45 килограммов, передает Mothership on Earth. По информации издания, они на протяжении 45 минут сражались с огромным уловом на пристани Бедок.

Рыбак по имени Апис в половине девятого заметил, что ему на крючок попалось что-то большое. По его словам, катушка спиннинга начала быстро раскручиваться, после чего мужчина обратился за помощью к приятелям.

Отмечается, что улов может быть объявлен для пристани самым крупным в этом году. В издании напомнили, что до конца года осталось совсем немного времени.

Ранее американец поймал полосатого лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо. Изначально мужчина отправился на озеро Кисер за синежаберными солнечниками. Отмечается, что рыбак побил рекорд Огайо, который держался с 1993 года. Тогда был пойман лаврак весом 14,7 кг. При этом новый показатель по весу рыбы не был подтвержден организацией, которая фиксирует достижения.

До этого американский рыбак из Миссури лишился шанса установить новый рекорд штата из-за невозможности точно взвесить гигантского голубого сома. Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября, ее примерный вес — не менее 60 кг. Мужчина выпустил добычу.

рыбаки
скаты
Сингапур
рекорды
