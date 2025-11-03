Рыбак выловил сома-монстра и не смог точно его взвесить

Рыбак выловил сома-монстра и не смог точно его взвесить В США рыбак поймал сома весом около 60 кг

Американский рыбак из Миссури лишился шанса установить новый рекорд штата из-за невозможности точно взвесить гигантского голубого сома, сообщает Wired2fish. Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября, ее примерный вес — не менее 60 кг. Мужчина выпустил добычу.

Стать рекордсменом — это замечательно, но для меня было куда важнее отпустить рыбу живой. Большие сомы старые и мудрые. Нет никаких причин губить их, — сказал Лэнс.

Мужчина рассказал, что сначала заметил на эхолоте крупный объект и забросил три удочки. После поклевки ему потребовалось около 10 минут, чтобы подвести добычу к лодке. Сом оказался настолько большим, что едва поместился на дне плавсредства. При попытке взвесить улов рыба не полностью поместилась на весы.

Ранее рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-куберу длиной 126 сантиметров. Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на шесть сантиметров.

До этого у берегов Приморья в рыбацкую сеть угодила огромная черепаха, предположительно кожистая. Она обитает в тропических морях. Размеры этого вида достигают 2,5 метра, а вес — до 700 килограммов.