Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:59

Житель Панамы поймал гигантскую рыбу и попал на фото

Житель Панамы побил мировой рекорд по поимке луциан-кубера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-кубера длиной 126 сантиметров, передает Outdoor Life. Местного жителя с гигантским трофеем запечатлели на фото.

Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на шесть сантиметров. По данным журналистов, решение о регистрации нового рекорда будет принимать Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Журналисты отметили, что рыбак не сомневается в своем успехе. По правилам IGFA, для фиксации рекорда длина луциан-кубера должна отличаться как минимум на один сантиметр.

Ранее у берегов Приморья в рыбацкую сеть угодила огромная черепаха, предположительно, кожистая. Она обитает в тропических морях. Размеры этого вида достигают 2,5 метра, а вес — до 700 килограммов. Пресмыкающееся животное могло занести в северные широты течением или из-за глобального потепления.

До этого два рыбака из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — выловили гигантского сома весом 40 килограммов и длиной 193 сантиметра. На борьбу с хищной рыбой ушло около 30 минут.

Панама
рыбаки
рекорды
улов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось
Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе
Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму
В Великобритании назвали причину отчаяния Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.