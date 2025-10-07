Житель Панамы поймал гигантскую рыбу и попал на фото Житель Панамы побил мировой рекорд по поимке луциан-кубера

Рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-кубера длиной 126 сантиметров, передает Outdoor Life. Местного жителя с гигантским трофеем запечатлели на фото.

Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на шесть сантиметров. По данным журналистов, решение о регистрации нового рекорда будет принимать Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Журналисты отметили, что рыбак не сомневается в своем успехе. По правилам IGFA, для фиксации рекорда длина луциан-кубера должна отличаться как минимум на один сантиметр.

