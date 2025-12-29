Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака и алкоголя

Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака и алкоголя Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам подтверждать свой возраст с помощью платформы MAX при покупке целого ряда товаров и услуг, например, табака, алкоголя и энергетиков. Закон, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов, также ужесточает регулирование онлайн-торговли и регистрации доменных имен.

Согласно документу, цифровое подтверждение возраста через MAX также будет использоваться для доступа к информационной продукции, приобретения опасных бытовых газовых баллонов, участия в лотереях и посещения мероприятий. Параллельно закон вводит внесудебную блокировку сайтов, незаконно торгующих табаком и кальянами в интернете.

Кроме того, закон меняет правила регистрации доменных имен: теперь это смогут делать только российские юридические лица из утвержденного перечня, а для частных лиц обязательной станет предварительная идентификация через ЕСИА. Новые нормы направлены на усиление контроля за возрастными ограничениями и цифровым пространством.

Ранее Путин обязал управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Минстрой установит порядок такого взаимодействия.