В Приморье рыбаки показали попавшую в сети огромную тропическую черепаху

У берегов Приморья в рыбацкую сеть угодила огромная черепаха, предположительно, кожистая, пишет KP.RU. Она обитает в тропических морях. Размеры этого вида достигают 2,5 метра, а вес — до 700 килограммов.

Рыбаки поймали черепаху в бухте Разбойник у острова Аскольд. Они разрезали сети и помогли рептилии выбраться. Ее могло занести в северные широты течением или из-за глобального потепления.

Ранее два рыбака из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — выловили гигантского сома весом 40 килограммов и длиной 193 сантиметра. На борьбу с хищной рыбой ушло около 30 минут: сначала Барретт подумал, что леска зацепилась за дно, настолько сильно сом сопротивлялся. Когда рыба устала, ее удалось поднять, однако из-за внушительных размеров она едва поместилась в сачок.

До этого в Атлантическом океане команда судна Barbara B поймала голубого марлина длиной три метра в рамках турнира White Marlin Open. Вес рыбы составил 421,6 килограмма. Если этот результат останется непревзойденным, экипаж получит главный приз более чем в $4 млн (около 320 млн рублей).