«Лодки оказались на суше»: в Турции отступило море Habertürk: Мраморное море в Турции внезапно отступило на 20 метров от берега

Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров, передает телеканал Habertürk. По его информации, это произошло неожиданно и вызвало беспокойство населения. Природное явление наблюдали жители города Мармара-Эреглиси провинции Текирдаг.

Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше, — отметил собеседник телеканала.

Ученые из Обсерватории Кандилли в 2023 году уже выступали с разъяснением аналогичной ситуации. По их словам, это метеорологическое явление, которое вызвано перепадами давления, и с землетрясениями оно никак не связано. В то же время специалисты напомнили, что Северо-Анатолийский разлом проходит именно в районе Мраморного моря, поэтому угроза подземных толчков сохраняется.

