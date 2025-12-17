Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:29

«Лодки оказались на суше»: в Турции отступило море

Habertürk: Мраморное море в Турции внезапно отступило на 20 метров от берега

Фото: Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров, передает телеканал Habertürk. По его информации, это произошло неожиданно и вызвало беспокойство населения. Природное явление наблюдали жители города Мармара-Эреглиси провинции Текирдаг.

Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше, — отметил собеседник телеканала.

Ученые из Обсерватории Кандилли в 2023 году уже выступали с разъяснением аналогичной ситуации. По их словам, это метеорологическое явление, которое вызвано перепадами давления, и с землетрясениями оно никак не связано. В то же время специалисты напомнили, что Северо-Анатолийский разлом проходит именно в районе Мраморного моря, поэтому угроза подземных толчков сохраняется.

Ранее сообщалось об увеличении рисков загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химического завода на Украине. Как подчеркнул генерал-майор Алексей Ртищев, помощь Запада Киеву приводит к неоднократным нарушениям украинской стороной международных норм обращения с ядерными материалами.

