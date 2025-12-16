Россияне четвертый год становятся лидерами по покупке жилья в Турции

Россияне уже почти четыре года занимают первое место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным национального института статистики (TUIK), в ноябре россияне заключили 310 сделок. В октябре их количество составило 315.

С начала 2024 года российские граждане приобрели в Турции почти 4,9 тыс. квартир. На втором месте по количеству сделок в ноябре оказались украинцы, оформившие 159 покупок, а на третьем — граждане Германии с 151 сделкой.

Всего в прошлом месяце иностранцы приобрели 1 943 единицы недвижимости, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшим интересом пользовались квартиры в Стамбуле (728 сделок), Анталье (662) и провинции Мерсин (157), где происходит строительство атомной электростанции «Аккую» компанией Росатом.

По данным TUIK, с января по ноябрь иностранцам в Турции продали 18 993 единицы жилья, что на 11,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом же в стране в указанный период было продано более 1,4 миллиона единиц недвижимости, что на 13,3% превышает показатели 2024 года.

