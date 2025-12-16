Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:22

Россияне четвертый год становятся лидерами по покупке жилья в Турции

Россияне четвертый год лидируют среди иностранных покупателей квартир в Турции

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россияне уже почти четыре года занимают первое место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным национального института статистики (TUIK), в ноябре россияне заключили 310 сделок. В октябре их количество составило 315.

С начала 2024 года российские граждане приобрели в Турции почти 4,9 тыс. квартир. На втором месте по количеству сделок в ноябре оказались украинцы, оформившие 159 покупок, а на третьем — граждане Германии с 151 сделкой.

Всего в прошлом месяце иностранцы приобрели 1 943 единицы недвижимости, что на 9,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшим интересом пользовались квартиры в Стамбуле (728 сделок), Анталье (662) и провинции Мерсин (157), где происходит строительство атомной электростанции «Аккую» компанией Росатом.

По данным TUIK, с января по ноябрь иностранцам в Турции продали 18 993 единицы жилья, что на 11,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом же в стране в указанный период было продано более 1,4 миллиона единиц недвижимости, что на 13,3% превышает показатели 2024 года.

Ранее стало известно, как «схема Долиной» повлияла на рынок вторичной недвижимости. Аналитики объяснили, что люди начали намного чаще отказываться от сделок, где продавцом выступает пожилой или одинокий человек. Многие ожидают решению Верховного суда РФ по этому делу.

