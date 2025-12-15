Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Когда в доме собирается большая и веселая компания, хочется провести время с гостями, а не стоять у плиты. Идеальным решением станут эти ароматные картофельные дольки, которые готовятся практически без участия повара. Весь секрет в правильном сочетании специй и методе запекания: паприка дает блюду красивый цвет и сладковатую нотку, а тимьян наполняет кухню согревающим, лесным ароматом. Картофель, равномерно покрытый хрустящей золотистой корочкой, сам становится сытным центром стола, вокруг которого легко выстроить все остальное угощение. Это блюдо гарантированно исчезнет с противня первым.

Для приготовления вам потребуется: 2 кг картофеля (универсальных сортов), 4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 2 чайные ложки сладкой молотой паприки, 1 чайная ложка сушеного тимьяна, 1 чайная ложка молотого кориандра, соль и черный молотый перец по вкусу, 4-5 зубчиков чеснока. Картофель тщательно вымойте и нарежьте на крупные, одинаковые дольки, не очищая от кожуры. В большой миске смешайте масло, паприку, тимьян, кориандр, соль и перец. Добавьте картофельные дольки и хорошо перемешайте, чтобы каждая была полностью покрыта ароматной смесью. Выложите дольки в один слой на большой противень, застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 40–50 минут. Через 20–25 минут запекания добавьте на противень слегка придавленные плоской стороной ножа очищенные зубчики чеснока и аккуратно переверните дольки для равномерного зарумянивания. Готовность проверьте вилкой — картофель должен быть мягким внутри. Подавайте дольки горячими прямо с противня, посыпав свежей зеленью.

