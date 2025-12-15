Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России

Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России Мерц: Россия не получит доступа к активам в ЕС в обозримом будущем

Активы России в Европе заморожены надолго, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, которые передает ТАСС, Москва не получит к ним доступ в обозримом будущем.

Мы приняли первое решение, и это решение заключается в том, что российские активы будут заморожены в Европе надолго. Так что ни российский Центробанк, ни российское государство не получат доступ к этим активам в обозримом будущем, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. Речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.

Представитель МИД России Мария Захарова при этом лаконично прокомментировала решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ. Она сравнила европейских законодателей с уличными аферистами.